«Мы хорошо поработали, это должно принести свои плоды». Сарвели — о зимних сборах «Локо»

Форвард московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался об уровне подготовки своей команды во время зимних сборов — 2024. После возобновления чемпионата России железнодорожники уступили в дерби «Динамо» (1:2) и сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Так, как мы отработали эти сборы, думаю, что даже если что-то сразу не будет складываться, то мы всё преодолеем. Мы хорошо поработали, это должно принести свои плоды», — приводит слова Сарвели пресс-служба московского клуба.

Напомним, за время зимних сборов «Локомотив» провёл 10 товарищеских матчей, в девяти из которых одержал победу. На данный момент железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 32 очка после 20 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.