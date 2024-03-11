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«Мы хорошо поработали, это должно принести свои плоды». Сарвели — о зимних сборах «Локо»

«Мы хорошо поработали, это должно принести свои плоды». Сарвели — о зимних сборах «Локо»
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Форвард московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался об уровне подготовки своей команды во время зимних сборов — 2024. После возобновления чемпионата России железнодорожники уступили в дерби «Динамо» (1:2) и сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Так, как мы отработали эти сборы, думаю, что даже если что-то сразу не будет складываться, то мы всё преодолеем. Мы хорошо поработали, это должно принести свои плоды», — приводит слова Сарвели пресс-служба московского клуба.

Напомним, за время зимних сборов «Локомотив» провёл 10 товарищеских матчей, в девяти из которых одержал победу. На данный момент железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 32 очка после 20 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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