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Сын Ильи Ковальчука забил первый гол за «Динамо» в ЮФЛ

Сын Ильи Ковальчука забил первый гол за «Динамо» в ЮФЛ
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Филипп Ковальчук, сын знаменитого хоккеиста Ильи Ковальчука, дебютировал в Юношеской футбольной лиге за московское «Динамо». Молодому футболисту удалось отметиться первым голом в составе бело-голубых. Ковальчук-младший поразил ворота казанского «Рубина» на 55-й минуте. Матч в итоге завершился разгромной победой «Динамо» — 7:1.

Филипп Ковальчук родился 7 февраля 2009 года в Атланте (США). Левый вингер выступает за «Динамо» U16 с января этого года. До этого сын Ильи Ковальчука числился в академиях американского «Лос-Анджелес Гэлакси» и бразильского «Сан-Паулу».

Напомним, Илья Ковальчук является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом по хоккею в составе сборной России. На данный момент легендарный форвард выступает за московский «Спартак». На протяжении профессиональной карьеры нападающий играл также за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес Кингз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Ак Барс», «СКА» и «Авангард».

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