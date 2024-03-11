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Руслан Пименов оценил новую игровую форму сборной России

Руслан Пименов оценил новую игровую форму сборной России
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Бывший российский футболист Руслан Пименов поделился впечатлениями от новых комплектов игровой формы сборной России.

«Новая форма сборной России красивая, с патриотическим уклоном. Главное, чтобы она приносила удачу нашим игрокам: без травм и хорошие результаты. Чтобы наши парни радовали болельщиков. Ну и, конечно, чтобы молодёжь ставила цель попасть в национальную команду и добиться этой майки.

Новая форма от российского производителя — так диктует время. Футболка хорошая, качественная, дизайн симпатичный», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

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