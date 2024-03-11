Представители Саудовской Аравии ведут переговоры об инвестировании в «Монако» — AS

Представители Саудовской Аравии ведут переговоры с владельцем «Монако» Дмитрием Рыболовлевым о приобретении контрольного пакета акций клуба. Об этом сообщает AS.

Как сообщает источник, представители сторон уже встречались с целью обсуждения условий сделки.

«Монако» — особенный клуб, поскольку 35% принадлежит королевской семье Монако, поэтому им будет что сказать при любой возможной продаже. Но если предложение Саудовской Аравии будет конкретным, они будут готовы инвестировать значительную сумму, то следующая стадия, которую нужно преодолеть, — это достижение соглашения между всеми заинтересованными сторонами. Переговоры продолжаются, и если Саудовская Аравия будет инвестировать, то это не займет трёх лет», — приводит информацию о переговорах источник.