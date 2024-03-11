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Глава «Зенита» Медведев: пусть «Спартак» доказывает, что у них народная команда

Глава «Зенита» Медведев: пусть «Спартак» доказывает, что у них народная команда
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футбольную столицу России. По словам функционера, этим городом является Санкт-Петербург.

«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

На протяжении последних пяти розыгрышей Российской Премьер-Лиги «Зенит» неизменно становился чемпионом страны. Всего санкт-петербургская команда выигрывала девять чемпионских титулов со времён создания лиги (2001 год). «Спартак», в свою очередь, финишировал первым только в сезоне-2001 и 2016/2017.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 20 турах. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестой строчке с 31 очком.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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