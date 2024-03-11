Два игрока «Интера» могут пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико»

Защитник миланского «Интера» Карлос Аугусто, а также форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович получили повреждения. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игроки сегодня, 11 марта 2024 года, прошли медицинские тесты в специализированном учреждении. По итогам медобследования у австрийца выявлено растяжение мышц правого бедра, а у Аугусто диагностировали растяжение икроножной мышцы правой ноги. Два игрока «нерадзурри» пройдут повторное обследование в ближайшие дни.

Таким образом, можно предположить, что оба игрока, скорее всего, пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который пройдёт 13 марта 2024 года в 23:00 мск. Первый матч завершился победой миланского клуба со счётом 1:0.