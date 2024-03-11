Синицын: опустившись на вторую строчку, «Краснодар» покажет более качественный футбол

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре «Краснодара» после возобновления сезона-2023/2024 РПЛ.

«Можно было подумать, что «Краснодар» не готов физически, что нет темпа. Но после удаления в матче с «Ростовом» стали навязывать свою игру, создавать моменты, забили гол. Не было ощущения, что «Краснодар» в меньшинстве. Не знаю, с чем можно связать такие результаты.

Возможно, сейчас, когда опустились на вторую строчку, «Краснодар» раскрепостится и покажет более качественный футбол. Важно, чтобы турнирное положение не давило на команду. Нужно выигрывать каждый отдельный матч, получать удовольствие от игры. Тогда всё будет хорошо», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.