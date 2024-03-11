Игорь Осинькин: я — кандидат в «Спартак»? Не в курсе этого

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о слухах, связывающих его с возможным назначением на аналогичный пост в московском «Спартаке». Ранее сообщалось, что кандидатуру 58-летнего наставника самарского клуба пытаются продвинуть несколько лиц в структуре красно-белых.

«Я — кандидат на пост главного тренера «Спартака». Не в курсе этого. Даже не знаю, как прокомментировать», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Наопмним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко после 20 туров. «Крылья Советов», в свою очередь, располагаются на восьмой строчке с 29 баллами в активе.