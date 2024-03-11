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Созин: наконец-то мы увидим настоящую сборную России, а не молодую и перспективную

Созин: наконец-то мы увидим настоящую сборную России, а не молодую и перспективную
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал заявку сборной России на мартовские товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

«Состав сборной только подчёркивает, что Сербия и Парагвай – очень сильные соперники. Давайте так: матчи сборной – это праздник для страны. Праздники бывают более и менее значимыми, и те матчи, которые ждут нас в марте – они как раз очень значимы. У меня нет знакомых, которые не собирались бы посетить эти игры. И вызов сильнейших, конечно, этому только способствует. Главное, чтобы все были здоровы – и мы наконец-то увидим нашу настоящую сборную, а не молодую и перспективную. Приезд ведущих футболистов – огромнейший плюс», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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