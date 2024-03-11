Артета — о матче с «Порту»: надеюсь, наши фанаты пошумят и мы вместе пройдём дальше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Напомним, первая встреча завершилась победой португальской команды с минимальным счётом — 1:0. «Драконам» удалось добиться положительного результата, забив гол в компенсированное время.

«Нам нужно поработать над созиданием, чтобы создавать больше голевых моментов, чем в первой игре. Таков уровень Лиги чемпионов – в этом турнире всегда противостоишь топ-командам. Завтра мы должны выглядеть лучше.

Надеюсь, наши фанаты пошумят и мы вместе пройдём дальше. Болельщики иногда не до конца осознают свою значимость. Нам нужно, чтобы они вместе с нами подгоняли мяч вперёд. Завтра будет отличная возможность прожить очередной красивый еврокубковый вечер», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча команд состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.