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Немецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении вингера «Штутгарта» Фюриха

Немецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении вингера «Штутгарта» Фюриха
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Дортмундская «Боруссия», «Байер», а также «РБ Лейпциг» заинтересованы в переходе 26-летнего вингера «Штутгарта» Криса Фюриха. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, все вышеперечисленные клубы интересовались деталями контракта игрока, в том числе наличием пункта о сумме отступных. Наибольший интерес из клубов исходит от «Байера». Предполагается, что сумма трансфера игрока может составить около € 20 млн.

В нынешнем сезоне Фюрих провёл за «Штутгарт» 29 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

После 25 туров Бундеслиги «Штутгарт» занимает третье место с 53 очками.

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