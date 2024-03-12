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«Может, попробуем всё сначала?» ЦСКА выступил с обращением к Даниилу Медведеву

«Может, попробуем всё сначала?» ЦСКА выступил с обращением к Даниилу Медведеву
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Профессиональный футбольный клуб ЦСКА забавно отреагировал на недавнее интервью чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева Eurosport.

В нём Медведев рассказывал о своих любимых футбольных клубах, в том числе признавался, что какое-то время болел за ЦСКА. «Когда я был моложе, я болел за московский ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, а когда играли, то часто проигрывали. Так что мне нужна была команда в Европе, за которую я мог бы болеть. Я вспомнил, что мне очень нравилась «Бавария», и сказал: «Теперь это моя команда», — признался Даниил.

«А сейчас мы вообще не проигрываем в Лиге чемпионов! Может, попробуем начать всё сначала?» — говорится в социальных сетях ЦСКА.

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