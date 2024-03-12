Губерниев: я бы возглавил «Спартак», но некогда мне

Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев заявил, что мог бы возглавить московский «Спартак».

«Я бы «Спартак» возглавил, предложения поступают, но некогда мне. Надо с лыжами да биатлоном разобраться. Телевидение не отпускает. Так что, пока без меня, спартаковцы Москвы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» сформировало шорт-лист с возможными кандидатами на замену главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами: