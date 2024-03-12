Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в «Спартаке»

В воскресенье, 10 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Гостям удалось разгромить своего соперника со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, ​наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в московском «Спартаке». В ноябре 2012 года «Спартак» проиграл «Динамо» со счётом 1:5.

«Астон Вилла» продолжает располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков после 28 туров. В следующем матче подопечные Унаи Эмери встретятся с амстердамским «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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