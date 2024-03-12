Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в «Спартаке»
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В воскресенье, 10 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Гостям удалось разгромить своего соперника со счётом 4:0.
Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 50' 0:2 Джонсон – 53' 0:3 Мин – 90+1' 0:4 Вернер – 90+4'
Удаления: Макгинн – 65' / нет
Как сообщает Opta, наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в московском «Спартаке». В ноябре 2012 года «Спартак» проиграл «Динамо» со счётом 1:5.
Россия - Премьер-Лига . 17-й тур
25 ноября 2012, воскресенье. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Динамо
Москва
0:1 Кокорин – 15' 0:2 Нобоа – 18' 0:3 Кокорин – 45+1' 0:4 Семшов – 79' 0:5 Семшов – 87' 1:5 Дзюба – 90+2'
«Астон Вилла» продолжает располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков после 28 туров. В следующем матче подопечные Унаи Эмери встретятся с амстердамским «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Футболист из Англии забил мяч с центра поля:
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