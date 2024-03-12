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Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в «Спартаке»

Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в «Спартаке»
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В воскресенье, 10 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Гостям удалось разгромить своего соперника со счётом 4:0.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 50'     0:2 Джонсон – 53'     0:3 Мин – 90+1'     0:4 Вернер – 90+4'    
Удаления: Макгинн – 65' / нет

Как сообщает Opta, ​наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён работы в московском «Спартаке». В ноябре 2012 года «Спартак» проиграл «Динамо» со счётом 1:5.

Россия - Премьер-Лига . 17-й тур
25 ноября 2012, воскресенье. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Динамо
Москва
0:1 Кокорин – 15'     0:2 Нобоа – 18'     0:3 Кокорин – 45+1'     0:4 Семшов – 79'     0:5 Семшов – 87'     1:5 Дзюба – 90+2'    

«Астон Вилла» продолжает располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков после 28 туров. В следующем матче подопечные Унаи Эмери встретятся с амстердамским «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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