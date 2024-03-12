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Клопп заявил, что мог бы подружиться с Гвардиолой после завершения карьеры

Клопп заявил, что мог бы подружиться с Гвардиолой после завершения карьеры
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мог бы подружиться с испанским наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после завершения карьеры.

«Мы могли бы стать друзьями после того, как завершим карьеру. Он любит гольф, но я его не люблю. Я играю в падел. Возможно, он тоже может играть в падел, ведь он испанец», — приводит слова Клоппа журналист Мигель Дилэйни в соцсетях.

В январе немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. Он возглавил «красных» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с мерсисайдцами восемь трофеев.

Напомним, 10 марта 2024 года «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1 в рамках 28-го тура чемпионата Англии.

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