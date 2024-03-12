Триппьер рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию» в зимнее трансферное окно

Защитник «Ньюкасла» Кевин Триппьер рассказал о своём несостоявшемся переходе в мюнхенскую «Баварию» в зимнее трансферное окно.

«Честно говоря, это безумие. Я был в Нью-Йорке, и меня разбудили в 5 утра по местному времени со словами: «Бавария» хочет тебя подписать». В свои 33 года я никогда не думал, что «Бавария» захочет меня подписать. Для меня это стало большим шоком.

Я созвонился с менеджером – он знает о моих обязательствах перед «Ньюкаслом». Я не пытался уйти из клуба силой. Владельцы знают, насколько я привержен. Конечно, Гарри Кейн писал мне, но это было не то, что мне было нужно. При этом я воспринял желание «Баварии» подписать меня как комплимент. Кейн подшучивал – говорил, что в Мюнхене теплее, чем в Ньюкасле», — приводит слова Триппьера Chronicle Live.

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