«Был счастлив». Воспитанник «Краснодара» — о массовом отъезде легионеров из клуба

Экс-защитник «Краснодара» Олег Исаенко рассказал о своей реакции после отъезда большого количества легионеров из клуба.

«Конечно, больше обрадовался. Был счастлив, что появилась возможность заявить о себе на самом высоком уровне, ещё и в такой серьёзной команде. Показать, что есть такой футболист, что я заслуживаю шанса.

У нас был сплочённый коллектив. Ушли классные футболисты, но всё-таки каждый, кто их заменил, отдавался на максимум. Отсюда и такой результат («Краснодар» стал четвёртым в РПЛ. — Прим. Чемпионата)», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Напомним, после начавшейся на территории Украины СВО восемь иностранных футболистов «Краснодара» покинули команду: Реми Кабелла и Виктор Классон окончательно ушли из клуба, а Хуниор Алонсо, Вандерсоа, Эрик Бутхейм, Гжегож Крыховяк, Кристиан Рамирес и Кайо приостановили свои контракты до стабилизации ситуации.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачи.

Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс.

В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.