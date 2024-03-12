Экс-защитник «Краснодара» Исаенко рассказал о самом сложном сопернике в РПЛ

Экс-защитник «Краснодара» Олег Исаенко рассказал, какой соперник в РПЛ был для него самым сложным.

«Матч с «Зенитом» стал самым сложным и самым интересным в моей карьере. Играть против чемпиона, в составе которого множество звёзд, круто. Малком — очень качественный игрок. Его скорость и техника — прямо на шикарном уровне, особенно для нашей лиги. Было крайне непросто. Тем не менее такое соперничество принесло мне колоссальный опыт», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс.

В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.