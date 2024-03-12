Экс-игрок «Краснодара»: РПЛ по стилю похожа на Первую лигу

Олег Исаенко, левый защитник «Химок» и экс-игрок «Краснодара» рассказал, сложно ли ему было адаптироваться в РПЛ после перевода в основу из «Краснодара-2» в 2022 году.

«Хоть в РПЛ и футболисты выше уровнем, по стилю она похожа на Первую лигу. Тем более «Краснодар» заложил в нас хорошую базу. Так что не сказать, что было прямо совсем трудно. И там и там много борьбы, единоборств. В Премьер-Лиге больше техничных футболистов, но умение хорошо играть в пас нам привила школа «Краснодара». Поэтому и я, и остальные парни были готовы», — заявил Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита», на одно очко.