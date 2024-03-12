Экс-игрок «Краснодара» рассказал о лучших качествах Даниэля Фарке

Бывший футболист «Краснодара» Олег Исаенко рассказал о лучших качествах экс-наставника чёрно-зелёных Даниэля Фарке.

«Это был мой первый опыт работы с иностранным тренером, пусть и недолгий. Независимо от наших ошибок, он сильно поддерживал игроков. Всегда хвалил. Для нас, молодых, это было неоценимо», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.