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Семшов: Абаскаль выбил «Спартак» из чемпионской гонки. Все уже давно ждут его отставки

Семшов: Абаскаль выбил «Спартак» из чемпионской гонки. Все уже давно ждут его отставки
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. По его мнению, увольнение испанца назревает очень давно и «Спартаку» пришло время решиться на этот шаг. Семшов считает, что именно неправильная работа Абаскаля выбила красно-белых из чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Я думаю, что все уже ждут «когда». Этот вопрос уже давно висит. Я думаю, что уже пора решиться. Он набрался опыта в нашей стране. Выбил «Спартак» из гонки за чемпионство. Возьмём матч в Питере против «Зенита». Как это так, что главный тренер уезжает смотреть футбол в Москву? Ты должен находиться с командой. А он, как показывали, чай пил спокойно. А ведь у тебя эмоции должны зашкаливать, когда твоя команда проигрывает на центральном стадионе России. Сейчас будет большая пауза в чемпионате. Думаю, «Спартак» решится поменять главного тренера. Многих кандидатов уже предлагают», — сказал Семшов эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен уволить Абаскаля и рассматривает ему на замену несколько кандидатов — Станислава Черчесова, Владимира Ивича и Валерия Карпина.

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