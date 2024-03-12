«Смотреть на них невозможно». Ловчев раскритиковал футболистов «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал футболистов московской команды на фоне неудачных результатов в последнее время. По мнению Ловчева, ни один игрок не прогрессирует в стане красно-белых. Напротив, эксперт отметил безволие, которое демонстрирует команда в последних матчах.

«Самое главная вещь, которая меня беспокоит: практически ни один игрок не прибавил. Бонгонда, который приехал и стал так играть, что все думали: «Вот какого игрока «Спартак» взял». Мозес — тоже. Все сдали. В последней игре просто смотреть невозможно было.

По внутреннему состоянию… Безволия у «Спартака» раньше никогда не было. Время приходит с чем‑то прощаться», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Ловчев высказал мнение, что «Спартаку» стоит поменять Гильермо Абаскаля на российского специалиста. Ветеран красно-белых предложил кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина.