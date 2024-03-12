Парфёнов: вылет «Урала» из РПЛ в Екатеринбурге не переживёт никто, особенно Иванов

Главный тренер казахстанского «Актобе» Дмитрий Парфёнов, ранее возглавлявший «Урал», поделился мыслями об итоговом положении екатеринбуржцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, в последних девяти матчах чемпионата подопечные Виктора Гончаренко потерпели восемь поражений.

«Неудачная серия явно уже слишком длинная. Честно говоря, я надеялся, что в Екатеринбурге «Урал» даст бой «Зениту». Не хотелось бы ни в коем случае, чтобы «Урал» покинул РПЛ. Там никто этого не переживёт, особенно мой друг Григорий Викторович (Иванов, президент клуба. — Прим. «Чемпионата») Но, я надеюсь, до этого не дойдёт. Они брали игроков, комплектовались. У Виктора Гончаренко есть солидный опыт, думаю, он со всём разберётся», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

В данный момент «Урал» находится в зоне стыков, на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда, возглавляемая Виктором Гончаренко, завоевала 19 очков после 20 проведённых матчей. Напомним, после возобновления РПЛ «Урал» с минимальным счётом уступил «Ахмату» (0:1) и крупно проиграл «Зениту» со счётом 1:4.