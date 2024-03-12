Семшов: «Спартаку» нужен российский тренер, который наладит дисциплину

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что московскому «Спартаку» нужен новый тренер. По его мнению, красно-белым хорошо подошёл бы российский специалист, который сможет наладить дисциплину в команде. Семшов отметил, что сейчас «Спартак» крайне нестабилен, чего не должно быть в большом футбольном клубе.

«Я считаю, что «Спартаку» нужен российский специалист. Российские специалисты есть. Нужен тренер, который наладит дисциплину и при котором будет системность в игре. Сейчас «Спартак» бросает то в жар, то в холод. Да, раньше «Спартак» мог проиграть, но какая‑то игра была. С «Зенитом» сейчас сыграли хорошо, а с «Факелом» вообще никак. Такого не бывает в большом клубе», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В СМИ ходят слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.