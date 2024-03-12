Тренер «Зенита» Оливейра: за Артуром мы следили очень давно

Помощник наставника «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра заявил, что тренерский штаб сине-бело-голубых рассматривал возможность оформления трансфера полузащитника Артура Гимарайнса из «Палмейраса» до зимнего трансферного окна.

«За Артуром мы следили очень давно. Мы сразу рассматривали его подписание, но тогда не получилось. Артур был в наших списках, и хорошо, что получилось подписать его сейчас, потому что нам было важно иметь левоногого футболиста на этой позиции», — приводит слова Оливейры «РИА Новости Спорт».

Напомним, о трансфере Артура Гимарайнса за € 15 млн «Зенит» объявил 8 января. В прошлом сезоне футболист защищал цвета «Палмейраса» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и три результативные передачи. После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.