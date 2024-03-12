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Григорян: отставка будет логичным завершением работы Абаскаля в «Спартаке»

Григорян: отставка будет логичным завершением работы Абаскаля в «Спартаке»
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Известный отечественный тренер Александр Григорян высказался о возможной отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака». По мнению Григоряна, увольнение Абаскаля — логичный итог его работы в московском клубе. Александр также отметил, что Гильермо достаточно способный тренер для своего возрасте (испанцу 34 года).

«Это будет логично, если замена уже подготовлена. «Спартак» уже ни за что не будет бороться в этом сезоне. Если отставка произойдёт – она будет логичным завершением его работы. Он молодой парень, я даже не знаю, за что его критиковать? Я как тренер понимаю, что Абаскаль пока ещё пацан, и в свои годы он уже многое может, а ему всего 34», — приводит слова Александра Григоряна Metaratings.

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