В РФС объяснили, почему выбрали Jogel техническим спонсором сборной России

Руководитель службы по маркетингу и коммерции Российского футбольного союза (РФС) Илья Фимушкин объяснил, почему техническим спонсором сборной России была выбрана компания Jogel.

«Была проделана большая работа. РФС много с кем были в диалоге. Мы отдавали приоритет российским компаниям, выставили высокую планку с точки зрения ожидания.

Jogel все пожелания удовлетворил. Одно из ожиданий: мы хотим, чтобы наш новый партнёр гордился, чтобы это сформировало определённые ожидания. Компания пришла, всё это подтвердила. Выбирать было из чего, один из посылов — российский рынок спортивной экипировки сформировался, для нас это было открытием, потому что мы работали с мировыми лидерами».

В диалоге были с 15 брендами, потом этот список сужался. Кто-то был не готов делать дизайн, кто-то не дотягивал до технологий, абсолютно разные причины.

Чем впечатлила компания? Это не произошло в одночасье. Но приведу пример, Jogel привёз сумку базовой экипировки — лили воду, мяли, жгли. Поразило то, что на базовой экипировке были работающие технологии по влагоотведению, вентиляции, даже то качество фурнитуры было дорогим. Мы поняли, что если базовая экипировка такого уровня, то всё получится», — передаёт слова Фимушкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.