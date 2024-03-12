«Футболка сборной — символ страны». В РФС высказались о дизайне новой формы

Руководитель службы по маркетингу и коммерции Российского футбольного союза Илья Фимушкин высказался о дизайне новой формы сборной России.

«В 2012 году вышел закон, что футбольная и хоккейная федерации могут использовать герб. Мы играем с гербом страны. Это накладывает определённые ожидания и обязательства с точки зрения использования флага. Сохранять преемственность крайне важно. Футболка сборной — символ страны. Это понятная история, когда человек может ассоциировать себя с футболкой и страной.

Мы продолжаем думать, в том числе и над тем, каким может быть третий комплект. Домашний комплект — это символ страны и то, что нас объединяет. К нему нужно аккуратно относиться. Но мы думаем над экспериментами», — передаёт слова Фимушкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.