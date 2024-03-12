Новая форма сборной России рассчитана на двухлетний цикл

Руководитель службы по маркетингу и коммерции Российского футбольного союза Илья Фимушкин высказался новой форме сборной России.

«У формы двухлетний цикл. Обсуждаем, как обновлять форму. Возможно, в обозримом будущем покажем капсульную коллекцию. Пока будем придерживаться двухлетнего цикла.

Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

Мы хотим ближе к болельщикам. Но всему своё время. Мы запускались с нуля с точки зрения поставщика и дизайна. По сути, создали коллекцию с нуля. Слушали тренерский штаб и внесли изменения. Мы прошли большой путь и получили отличный результат», — передаёт слова Фимушкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.