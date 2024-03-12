Иван Таранов: «Краснодару» рано менять Ивича — команде нужно встряхнуться

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов высказался о главном тренере чёрно-зелёных Владимире Ивиче. Напомним, в двух матчах РПЛ после возобновления сезона «быки» набрали только одно очко.

«Увольнение Ивича из «Краснодара» и его назначение в «Спартак» — это слухи. Что касается внутренней политики «Краснодара», то никто не распространяется и никаких заявлений не делает. Я считаю, что «Краснодару» немножко надо пересмотреть нюансы внутри команды и коллектива, нужно чуть-чуть встряхнуться после двух неудачных игр, чтобы остаться в гонке за чемпионство. На мой взгляд, рановато сразу менять тренера. Я не думаю, что «Краснодар» проиграет в Химках», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.