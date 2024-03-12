Президент «Браги» не хочет отпускать Артура Жорже в «Спартак» посреди сезона — A Bola

Президент «Браги» Антониу Сальвадор не хочет отпускать главного тренера команды Артура Жорже в московский «Спартак» посреди второй половины сезона-2023/2024, информирует A Bola.

Президент не полностью доволен выступлением «Браги» в нынешнем сезоне, даже несмотря на победу клуба в Кубке лиги. Однако он всё равно не горит желанием отпускать тренера на решающем отрезке сезона.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов заплатить «Браге» компенсацию за Жорже, чтобы специалист присоединился к московскому клубу по ходу нынешнего сезона.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Спартак» решил уволить Гильермо Абаскаля и в ближайшее время проведёт переговоры со Станиславом Черчесовым. Позже в СМИ всплывали имена Владимира Ивича и Валерия Карпина. Также сообщалось о том, что одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых является тренер «Браги» Артур Жорже.