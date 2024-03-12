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«Арсенал» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Арсенал» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальским «Порту» и английским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/2010. Тогда в 1/8 финала прошёл «Арсенал». В первой встрече «Порту» победил дома со счётом 2:1, но на выезде проиграл — 0:5.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Порту» одержал победу над «Арсеналом» со счётом 1:0.

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