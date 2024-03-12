«Арсенал» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальским «Порту» и английским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/2010. Тогда в 1/8 финала прошёл «Арсенал». В первой встрече «Порту» победил дома со счётом 2:1, но на выезде проиграл — 0:5.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Порту» одержал победу над «Арсеналом» со счётом 1:0.