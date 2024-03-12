Иван Таранов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Ростов» в Кубке России

Российский экс-футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Ростов». Игра состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск.

«Матч между ЦСКА и «Ростовом» должен получиться хорошим. После возобновления чемпионата больше голов происходит со стандартных положений, интересной игры не наблюдается. Но встретятся две сплочённые команды, которые любят играть в комбинационный футбол и любят атаковать, и где присутствует опыт и молодость.

Очень сложно спрогнозировать, кто окажется сильнее. У ЦСКА бывает, что команда на последних минутах очень часто пропускает. Если ЦСКА сможет сохранить настрой и сыграть до конца, как в Самаре, то я отдам предпочтение армейцам», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.