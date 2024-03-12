Мак Аллистер: за пенальти в «Ливерпуле» отвечает Салах, он бьёт всегда, когда играет

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер ответил на вопрос о том, хотел ли бы он стать штатным исполнителем пенальти в команде Юргена Клоппа. Напомним, хавбек забил гол «Манчестер Сити» (1:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, реализовав 11-метровый удар. Кроме того, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (5:1) аргентинец также отличился с «точки».

«Когда я играл за «Брайтон», я однажды промахнулся, исполняя 11-метровый удар. Это было в матче с «Вулверхэмптоном», но тогда нам дали два пенальти, и второй я реализовал. Мне нравится делать это, но, как всегда, мы должны уважать Мо. Он уже давно бьёт с «точки», поэтому, когда он на поле, он исполняет пенальти», — приводит слова Мак Аллистера This is Anfield.