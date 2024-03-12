Широков: «Краснодар» своё место ещё до чемпионата знает — оно четвёртое

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о результатах «Краснодара» после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, «быки» в двух весенних матчах чемпионата России набрали только одно очко.

«Период неудачный, но его надо пережить. Мне не нравится, что они ищут мозг не там, где он есть. Я имею в виду жалобы на судейство. Когда начинается нытьё, футбол отходит на второй план. Везде ищут заговор. Много раз говорил — они не интересны никому, тут местные разборки Москва — Питер. «Краснодар» своё место ещё до чемпионата знает — оно четвёртое. Почему они сейчас заныли, не понимаю. Если хотите что-то реально сделать, выходите и делайте. А ныть не надо», — приводит слова Широкова издание «РБ Спорт».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В прошлые выходные чёрно-зелёные проиграли «Ростову» (1:2), а неделей ранее сыграли вничью с «Рубином» (1:1). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Ивича сыграют с «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.