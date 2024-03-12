Григорян спрогнозировал, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне

Известный отечественный тренер Александр Григорян считает, что чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 станет «Зенит». По мнению специалиста, в составе сине-бело-голубых нет слабых мест, поэтому очередные золотые медали клуб из Санкт-Петербурга не упустит.

«Как оценю форму „Зенита“? Со «Спартаком» игра не совсем удалась. Мы понимаем, что после сборов большинство команд не в оптимальных кондициях. Я имею в виду их способность действовать на высоких скоростях. У «Зенита» просто удивительно сильный состав, особенно центр. Их тройка Вендел — Барриос — Клаудиньо очень сильная. У них отсутствуют слабые места в составе. «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом», — приводит слова Александра Григоряна Metaratings.