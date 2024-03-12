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Дьяков: «Ростов» будет бороться за Кубок России, а от ЦСКА не знаешь чего ждать

Дьяков: «Ростов» будет бороться за Кубок России, а от ЦСКА не знаешь чего ждать
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Российский экс-футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Ростов». Игра состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От ЦСКА не знаешь чего ждать. Команда потеряла слишком много очков, ведя в счёте. «Ростов» же в чемпионате ни за что не борется, от вылета они себя уже застраховали, поэтому команда будет бороться за Кубок России. Посмотрим, что они покажут сегодня», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, первый матч команд в 1/4 финала Кубка России проходил в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 1:1. Ответная игра состоится в Москве.

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