Дьяков: «Ростов» будет бороться за Кубок России, а от ЦСКА не знаешь чего ждать

Российский экс-футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Ростов». Игра состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 по московскому времени.

«От ЦСКА не знаешь чего ждать. Команда потеряла слишком много очков, ведя в счёте. «Ростов» же в чемпионате ни за что не борется, от вылета они себя уже застраховали, поэтому команда будет бороться за Кубок России. Посмотрим, что они покажут сегодня», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, первый матч команд в 1/4 финала Кубка России проходил в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 1:1. Ответная игра состоится в Москве.