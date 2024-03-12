Валерий Карпин назвал идеальной новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал идеальной новую форму национальной команды от компании Jogel.

«Запомнилась форма, в которой играли в Америке, Англии, Корее и Японии. Запомнилась из-за моментов. Конкретно не скажу, какой комплект.

Важно, чтобы она была удобной по качеству. Я видел её до того, как вы увидели. Производители приезжали к нам. Они полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальная», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первый матч в новой форме сборная России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.