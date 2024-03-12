Валерий Карпин изготовил себе именную новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин изготовил себе именную новую форму национальной команды. Специалист выбрал домашний комплект формы красного цвета. Для нанесения Карпин взял восьмой номер.

Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

Ближайший матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.