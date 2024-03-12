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Тарханов: «Ростов» не решает задачи в чемпионате, поэтому будет биться за Кубок России

Тарханов: «Ростов» не решает задачи в чемпионате, поэтому будет биться за Кубок России
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Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Ростов». Игра состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 по московскому времени.

«Кубковая игра ЦСКА и «Ростова» — последний матч для команд в этом месяце, поэтому, скорее всего, они выйдут основными составами. «Ростов» в чемпионате ничего не решает, поэтому будет биться за Кубок России. ЦСКА же будет бороться за медали в РПЛ и Кубок», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первая игра команд проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. Ответная игра состоится в Москве.

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