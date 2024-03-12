Тарханов: «Ростов» не решает задачи в чемпионате, поэтому будет биться за Кубок России

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Ростов». Игра состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 по московскому времени.

«Кубковая игра ЦСКА и «Ростова» — последний матч для команд в этом месяце, поэтому, скорее всего, они выйдут основными составами. «Ростов» в чемпионате ничего не решает, поэтому будет биться за Кубок России. ЦСКА же будет бороться за медали в РПЛ и Кубок», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, первая игра команд проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. Ответная игра состоится в Москве.