Капелло: самое слабое место «Барселоны» — оборона, «Наполи» может этим воспользоваться

Бывший тренер «Милана», «Ромы», «Ювентуса», мадридского «Реала», а также сборных Англии и России Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи». Напомним, неаполитанцы сыграют с сине-гранатовыми сегодня, 12 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.

«У «Барселоны» есть одно слабое место: оборона. Именно по этой причине их нужно атаковать. Каталонцы всегда создают много возможностей, но оставляют пробелы позади себя, и «Наполи» должен ими воспользоваться», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 1:1.