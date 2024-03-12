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Капелло: самое слабое место «Барселоны» — оборона, «Наполи» может этим воспользоваться

Капелло: самое слабое место «Барселоны» — оборона, «Наполи» может этим воспользоваться
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Бывший тренер «Милана», «Ромы», «Ювентуса», мадридского «Реала», а также сборных Англии и России Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи». Напомним, неаполитанцы сыграют с сине-гранатовыми сегодня, 12 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Барселоны» есть одно слабое место: оборона. Именно по этой причине их нужно атаковать. Каталонцы всегда создают много возможностей, но оставляют пробелы позади себя, и «Наполи» должен ими воспользоваться», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 1:1.

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