Васильев — о легионерах в «Зените»: если русский слабее иностранца — какие вопросы?

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев поделился мыслями о большом количестве легионеров в команде, а также высказался о конкуренции с иностранными футболистами за место в основном составе.

«У нас уже 50 на 50 соотношение, по ощущениям. Это нормально, легионеры везде есть — посмотрите на заявки других клубов. Просто к «Зениту» всё внимание. А конкуренция у нас здоровая. Если русский играет слабее иностранца — какие могут быть вопросы? Меня всё устраивает», — приводит слова Васильева Sport24.

19-летний Васильев является воспитанником академии сине-бело-голубых. За вторую команду «Зенита» Дмитрий провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Зимой 2022 года полузащитник отправился в годичную аренду в «Оренбург». За основной состав оренбуржцев Васильев отыграл пять матчей и отдал один ассист. Ещё пять раз футболист выходил на поле за «Оренбург-2».

В текущем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Обновлённый контракт игрока с петeрбуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентиpовочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.