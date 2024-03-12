Агент: у Келлвена большой потенциал, его вдохновляют примеры Кафу и Дани Алвеса

Футбольный агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, высказался об адаптации бразильца к Российской Премьер-Лиге.

«Келлвену и его семье очень понравилась Россия. Он постоянно играет, прогрессирует, поэтому в ЦСКА ему комфортно. У Келлвена большой потенциал, но нужно соответствовать высокому уровню на протяжении нескольких лет и постоянно работать. У него правильный спортивный менталитет, его вдохновляют примеры Кафу и Дани Алвеса», — приводит слова агента Metaratings.

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Сочи» на выезде.