Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты»

Пресс-служба испанской «Сельты» на своём официальном сайте объявила о том, что Рафаэль Бенитес и его тренерский штаб покидают команду после восьми месяцев работы.

«Клуб хотел бы выразить самую искреннюю благодарность Рафе Бенитесу и его помощникам за участие, честность и профессионализм, проявленные с момента их прибытия, а также за неустанную работу, которую они проделали. «Сельта» также хочет пожелать им удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении клуба.

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Напомним, «Сельта» объявила о назначении Бенитеса в июне 2023 года. На данный момент клуб с 24 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее Бенитес тренировал «Реал» Мадрид, «Наполи», «Интер», «Валенсию» и «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году. Последним местом работы специалиста был «Эвертон», из которого он ушёл в 2022 году.