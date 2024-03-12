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«Химки» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч плей-офф Кубка России

«Химки» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч плей-офф Кубка России
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Сегодня, 12 марта, состоится матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Обухов, Степанов, Терехов, Волков, Юзепчук, Голубович, Исаенко, Хосонов, Нетфуллин, Корян, Касимов.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Кастаньо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кади Боржес, Кордоба.

Напомним, «Краснодар» вышел в плей-офф Пути регионов, заняв третье место в группе D Пути РПЛ. «Химки» в предыдущем раунде разгромили «Динамо» из Владивостока (4:0).

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