Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио» — Sport Mediaset

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри покинул римский клуб, сообщает Sport Mediaset. По информации источника, 65-летний наставник подал в отставку во вторник, 12 марта, после четырёх поражений подряд. Напомним, в последних играх «орлы» уступали таким командам, как «Фиорентина» (1:2), «Милан» (0:1), «Бавария» (0:3) и «Удинезе» (1:2).

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Контракт специалиста с клубом действовал по 30 июня 2025 года. На протяжении тренерской карьеры Сарри возглавлял такие команды, как «Эмполи», «Наполи», «Челси» и «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на девятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 40 очков по итогам 28 сыгранных туров. В Лиге чемпионов итальянская команда добралась до стадии 1/8 финала, где уступила по сумме двух матчей «Баварии» (1:0, 0:3).