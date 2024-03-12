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Капитан «Пари НН» Гоцук: моя картонная копия медийнее многих медиафутболистов

Капитан «Пари НН» Гоцук: моя картонная копия медийнее многих медиафутболистов
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Капитан, защитник команды «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал присоединение к нижегородскому медийному клубу «Почти Любители», который претендует на попадание в Медиалигу.

«Если «Почти Любителей» не возьмут в новый сезон Медиалиги даже со мной в составе, то эту лигу можно закрывать. Про дуэт Гоцука с Калинским уже слагают легенды в РПЛ, а мою картонную копию показывают на федеральном канале. Она сама по себе медийнее многих медиафутболистов. Кто из игроков Медиалиги добился таких же успехов?» — приводит слова Гоцука журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, 29 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги футболисты «Пари НН» отпраздновали забитый мяч в ворота с «Сочи» вместе с картонной копией Кирилла Гоцука. Защитник пропускал игру из-за дисквалификации.

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Игроки «Пари НН» отпраздновали гол в матче с «Сочи» с картонной фигурой Кирилла Гоцука
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