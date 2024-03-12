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Экс-скаут «Реала»: я бы поменял Винисиуса на Кварацхелию, бразилец слишком много ошибается

Экс-скаут «Реала»: я бы поменял Винисиуса на Кварацхелию, бразилец слишком много ошибается
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Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро подверг критике выступления крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Я был бы не против обменять Кварацхелию на Винисиуса. Он составил бы отличную линию нападения с Мбаппе и Родриго.

Винисиус много ошибается, играет не лучшим образом, прикрываясь забитыми мячами. С ним нужно общаться совсем иначе. Необходимо усаживать его перед монитором и 30 раз показывать матч с «Жироной», отмечая, что это именно тот Винисиус, который нужен команде (в матче 24-го тура с «Жироной» (4:0) Винисиус забил гол и сделал два ассиста. — Прим. «Чемпионата»). Необходимо запугать его.

Он должен играть так, как с «Жироной», а не валять дурака. Винисиус не добьётся многого из-за своих мозгов, поэтому я бы поменял его на Кварацхелию», — приводит слова Ромеро Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами.

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