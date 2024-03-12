Экс-скаут «Реала»: я бы поменял Винисиуса на Кварацхелию, бразилец слишком много ошибается

Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро подверг критике выступления крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Я был бы не против обменять Кварацхелию на Винисиуса. Он составил бы отличную линию нападения с Мбаппе и Родриго.

Винисиус много ошибается, играет не лучшим образом, прикрываясь забитыми мячами. С ним нужно общаться совсем иначе. Необходимо усаживать его перед монитором и 30 раз показывать матч с «Жироной», отмечая, что это именно тот Винисиус, который нужен команде (в матче 24-го тура с «Жироной» (4:0) Винисиус забил гол и сделал два ассиста. — Прим. «Чемпионата»). Необходимо запугать его.

Он должен играть так, как с «Жироной», а не валять дурака. Винисиус не добьётся многого из-за своих мозгов, поэтому я бы поменял его на Кварацхелию», — приводит слова Ромеро Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами.