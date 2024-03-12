Игрок «Пари НН» Шнапцев: Юран найдёт подход к каждому, важная для меня фигура

Левый защитник «Пари НН» Максим Шнапцев поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

«То, что Юран легендарный футболист — это бесспорно. Как человек Сергей Николаевич — очень важная личность в российском футболе. Он к каждому найдёт подход, подскажет, если это будет нужно. Если ты к нему обратишься за помощью, то он поможет. Мне он многое даёт. Юран — важная фигура для меня», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Шнапцев принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.