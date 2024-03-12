«Химки» — «Краснодар»: хозяева открыли счёт на 25-й минуте

В эти минуты проходит матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Встреча проводится на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов открыл счёт, реализовав пенальти, и вывел свою команду вперёд. Хосонов разбежался и резким ударом низом уложил мяч под самую левую штангу. Станислав Агкацев прыгнул в нужную сторону, но шансов дотянуться тут фактически не было.

Напомним, «Краснодар» вышел в плей-офф Пути регионов, заняв третье место в группе D Пути РПЛ. «Химки» в предыдущем раунде разгромили «Динамо» из Владивостока (4:0).